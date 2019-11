A l’occasion de l’ouverture du festival national du théâtre à Be Arous, Ali Msabhia, Chef de cabinet de Mohamed Zinelabidine Ministre des Affaires Culturelle a procédé à l’inauguration du Centre des Arts Dramatiques et Scéniques de Ben Arous.

Cette nouvelle institution culturelle profitera aux jeunes de toute la région. Cette inauguration du nouveau Centre des Arts Dramatiques et Scéniques de Ben Arous a coïncidé avec l’ouverture du programme de la première édition du Festival National du Théâtre Tunisien à Ben Arous après avoir sillonné la Tunisie du nord au sud avec des escales dans chaque région en offrant aux habitants et plus particulièrement aux jeunes de découvrir les œuvres théâtrales des troupes locales et des autres régions.

L’ouverture de cette première édition à Ben Arous s’est déroulée dans une ambiance de liesse avec une présence massive des habitants qui, accompagnés d’enfants, ont assisté à un spectacle de rue présenté par la compagnie Alaska Production suivi du spectacle ” les misérables de la Compagnie Paparoni dont la qualité et le succès ne sont plus à démontrer”.

Ali Msabhia a déclaré que la célébration à Ben Arous du Premier Festival National du Théâtre Tunisien constitue un évènement phare mettant en exergue les créations et les activités des centres des Arts Dramatiques et Scéniques dans les 24 régions du pays. Ce festival a présenté au public de toutes les régions plus de 280 représentations théâtrales, avant sa clôture prochaine qui se déroulera à la Cité de la culture. Le Chef de cabinet du Ministre des Affaires Culturelles a rappelé par ailleurs les choix initiés par le Ministère des Affaires Culturelles en vue de consacrer la décentralisation culturelle et le droit de chaque gouvernorat et de chaque tunisien à la culture à travers notamment la création de ces centres et le Festival National du Théâtre tunisien.

De son côté, Moez Achouri, Directeur du Centre des Arts Dramatiques et Scéniques de Ben Arous a souligné que l’ouverture des Centres des Arts Dramatiques et Scéniques dans chaque région est une décision judicieuse qui démontre d’une conscience profonde quant à l’importance des expériences des jeunes dans le domaine du théâtre et des arts du cirque. La région de Ben Arous est riche en potentialités créatives. La création de ce centre ne manquera pas d’insuffler une dynamique culturelle féconde dans toutes les délégations de la région et ouvrira de nouveaux horizons de formation et de perfectionnement à tous les jeunes issus de la région.

Abdelhalim Massaoudi, conseiller auprès du Ministre des Affaires Culturelles a quant à lui souligné que le théâtre est le choix le plus judicieux pour enraciner la culture de la citoyenneté, le théâtre le catalyseur des consciences actives et positives et le réceptacle des expressions libres et libérées.

” Cette date d’ouverture du Centre des Arts Dramatiques et Scéniques restera inscrite dans les annales de la région de Ben Arous ” a fait savoir Sami Nasri Coordinateur général du festival et d’ajouter : ” Ben Arous est une région riche en potentialités et en activités théâtrales. Elle possède suffisamment d’expérience en matière de Théâtre pour mériter amplement la création d’un Centre des Arts Dramatiques et Scéniques tout en rappelant à la fin de cette manifestation que les activités de cette première édition du festival se poursuivront à la Cité de la culture après une conférence de presse qui se tiendra le 5 novembre prochain pour dévoiler les axes de la programmation de clôture qui se prolongera sur plus d’une semaine.