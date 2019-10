Tunisie : Fermeture d’une université privée et audit approfondi de sept autres institutions universitaires privées

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé, mercredi, à la fermeture, pour la première fois, d’un établissement d’enseignement supérieur et a pris la décision de soumettre sept autres universités privées à un audit général approfondi et ce, sur la base du rapport de la Cour des Comptes qui a fait état d’infractions et d’abus au sein de ces institutions.

Dans une déclaration aux médias en marge de la cérémonie de la fête de la science organisée à la cité des sciences à Tunis, Slim Khalbous, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifque, a indiqué qu'”une commission fixe a été mise en place suite à la publication du rapport de la Cour des Comptes. Cette commission a pris contact avec la totalité des établissements universitaires privés, en vue d’effectuer un audit sur la base des infractions relevées”.

Toutes les institutions universitaires privées sont appelées à respecter les standards éducatifs internationaux, a-t-il rappelé.

“Nous serons à l’affût de toutes les infractions à la loi”, a affirmé Khalbous, soulignant que la décision du ministère de limiter les recrutements effectués par les universités privées aux titulaires de doctorat, comme condition sine-qua-non à l’attribution des autorisations de travail, a contribué à un accroissement de 50%, dans le nombre des doctorants recrutés par les universités privées durant les deux dernières années.