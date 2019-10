Tunisie : L’UGTT presse pour la formation du nouveau gouvernement

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi, a appelé à l’accélération du processus de formation du gouvernement et à entamer la mise en œuvre des programmes, signalant que l’action du gouvernement actuel “est dans un état de paralysie totale”.

Présidant jeudi la réunion élargie du bureau exécutif consacrée à l’étude de la situation générale dans le pays, Tabboubi a indiqué que la centrale syndicale n’est pas concernée par la participation au prochain gouvernement qui fait, à l’heure actuelle, l’objet de concertations.

Il a souligné que le prochain gouvernement doit être solidaire et porteur de visions objectives, notamment sur les questions économiques et sociales afin de répondre aux attentes des citoyens et défendre les catégories vulnérables et à revenus limités.

Il a affirmé que la suspension de l’action gouvernementale a affecté le fonctionnement de l’Etat, rappelant que le chef du gouvernement et le ministre de la défense avaient présenté leurs candidatures à l’élection présidentielle alors que 5 autres ministres se sont présentés aux élections législatives.

Evoquant la campagne de diabolisation ciblant l’UGTT, Tabboubi a fait observer que les fausses accusations et déclarations dirigées contre la centrale syndicale feront l’objet de poursuites judiciaires.

Dans un autre contexte, Tabboubi a loué les efforts déployés par l’Instance supérieure indépendante des élections (ISIE), les institutions sécuritaires et militaires, les observateurs relevant de l’UGTT et les composantes de la société civile pour la réussite du processus électoral (du 15 septembre 2019 jusqu’au 13 octobre courant), appelant les jeunes à s’engager davantage dans les affaires publiques et à contrôler le processus démocratique dans le pays.