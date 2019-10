JMC 2019 : le festival créé des positions largement favorables

Le rideau est tombé sur les Journées Musicales de Carthage (JMC) 2019 au terme d’une semaine riche en sonorités et spectacles d’artistes de divers pays.

La soirée de clôture de cette 6ème édition, organisée du 11 au 18 octobre, a eu lieu vendredi soir, au Théâtre de l’Opéra à la cité de la Culture en présence du ministre des Affaires Culturelles.

Artistes, membres des jurys étaient au rendez-vous pour une finale où l’audience était assez timide avec un retard pour l’horaire prévu.

Peu avant l’annonce du Palmarès, une prestation musicale a été donnée par la troupe des”Gharbi Twins”, Mohamed et Bechir Gharbi. Ils ont joué en première une partition de leur nouveau projet, un album intitulé “Ibn Al arth” (Fils de la terre) réalisé avec le soutien du ministère de tutelle.

JMC 2019 en chiffres et appréciation du jury

Imed Alibi, directeur artistique des JMC faisait le bilan en chiffres d’une édition ayant pourtant eu une affluence avoisinant les “38 mille spectateurs pour les 29 spectacles issus de 14 pays répartis sur 8 espaces dont cinq spectacles de rue”.

Quelques “6000 personnes ont pu suivre les 13 spectacles de la Compétition officielle contre 2500 spectateurs aux 5 spectacles parallèles. A Ennejma Ezzahra, les 7 soirées Maloud ont attiré 700 mélomanes”.

Le rapport final du jury des JMC présenté par son président le Britannique Justin Adams, parle d’un festival où ” tout artiste a pu donner un peu de son âme “. Les membres du jury ont été profondément touchés par cette “connexion qui a lieu entre eux, l’audience et les artistes, une communion, qui continuera de résonner au-delà des frontières”, a encore dit Adams. D’ailleurs, une Mention spéciale du jury officiel a été décernée à “Tolonzo” de Kanazoé Orchestra (France, Burkina Faso).

Pour sa part, la Libanaise Tania Salah a dit ; “rares sont les festivals de ce genre dans la région arabe qui jettent la lumière sur la création des jeunes artistes”.

La tenue du festival avait coïncidé avec l’élection présidentielle en Tunisie, une démocratie naissante dans la région qui suscite l’admiration de beaucoup de citoyens étrangers. L’Ivoirien Soro Solo, membre du jury, était ravi d’avoir vécu “ce moment dans l’histoire de la vie politique de la Tunisie”.

La Tunisie au top du Palmarès

Un palmarès de 11 distinctions a été annoncé sachant que la Tunisie se taille la part du lion en remportant 8 prix dont deux Tanits. Il faut noter que certains projets regroupent des artistes de divers pays.

Le Tanit d’Or des JMC 2019 remporté par la Camerounaise Lornoar, pour son projet “100% Lornoar”, lui a été remis par le ministre des Affaires Culturelles.

Le Tanit d’Argent est revenu à “Aleph”, un projet représentant la Tunisie, France et la Belgique qui a été remis par Mohamed Hédi Jouini, Directeur général de l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques.

Le Tanit de Bronze est décerné au Palestinien Faraj Souleimane qui a brièvement déclaré sa “joie d’être venu et d’avoir joué en Tunisie”.

Le Tanit d’Or de la nouvelle Compétition dédiée au Maalouf est décerné à la Troupe du Malouf et du patrimoine musicien, sous la direction de Mohamed Ali Ben Cheikh. Les deux autres troupes ayant participé à cette compétition se produiront à Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd.

Le Prix Dar Eyquem est remis ex aequo aux projets “Sound (e)scape” de Ghassen Fendri (Tunisie, France) et “Aleph Quintet” (Tunisie, France, Belgique). Dar Eyquem qui est une institution Culturelle basée à Hammamet dédiée à la collaboration entre artiste étrangers et tunisiens et au renforcement des capacités des artistes et techniciens de l’art.

Deux distinctions sont revenues à “Gultrah sound system” de Halim Yousfi. Ce projet a eu le Prix OTDAV (Organisation tunisienne des droits d’auteur et des droits voisins qui est doté de 5000 dinars et le Prix Professionnel, Tournée Région MENA.

Le prix Professionnel qui offre des tournées dans les pays arabes est décerné par un jury de professionnels dont des programmateurs, directeurs de festival et tourneurs de divers pays de la région arabe et maghrébine. Il a été remis par le Jordanien Raed Asfour qui représente El balad théâtre, un espace multidisciplinaire à Amman.

Idem pour “Zay” de Sabrine Janhani qui a eu le prix la Fondation Maison de la Tunisie et le Prix 360 Musique de l’IFT. La jeune artiste a exprimé sa joie de recevoir cette récompense qui est comme “une opportunité que je valorise énormément”, dit-elle avec émotion.

Les mécènes ont annoncé que ce prix offre au lauréat un accompagnement, l’enregistrement d’un album et une tournée. Le prix 360 Musique permettra aussi une visibilité à l’international à travers la commercialisation de son album et les divers spectacles qui seront donnés à Paris, Arles, Montpellier et Bordeaux.

Le prix de la Fondation Maison de la Tunisie est remis à un trio de projets, “Yufa” de Nasreddine chebli, “Zay” de Sabrine Janhani et “Dendri mouvement act1” de Mohamed Khachnaoui. Ce prix offre aux trois lauréats trois spectacles en France.

Le prix TV5 Monde, Jeunes Talents Maghreb est remis à “El Walleda” de Lobna Noomen & Mahdi Chakroun. Ce Prix de TV5 Monde est doté d’un montant de 3000 euros.

Le palmarès récompense des artistes porteurs de projets, en groupe ou en solo, parmi 17 projets en Compétition, officielle et parallèle. Les gagnants se sont vu remettre les Tanits des JMC et autres distinctions offertes par des institutions publiques et privées.