Tunisie : Ennaceur reçoit les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs

Le président de la République par intérim Mohamed Ennaceur a reçu, jeudi, au cours d’une cérémonie, organisée au Palais de Carthage, les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs de pays frères et amis, fraichement accrédités à Tunis.

Il s’agit de MM :

-Puneet Royo Kundal, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Inde

-Patrice Cousineau, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada

-Evangelos Tsaoussis, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Grèce

-Maher Salem Al Tarouena, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume hachémite de Jordanie

La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui.