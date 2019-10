Tunisie – JMC 2019 : Demarrage aujourd’hui des Master classes

Entre l’Institut supérieur de Musique (ISM) et la cité de la culture trois master-classes auront lieu pendant les journées musicales de Carthage. Trois références assureront ses ateliers : Justin Adams, Shinigami San et Zied Zouari

Le premier Master class le 15 octobre à l’institut supérieur de Musique de Tunis.

” la composition collective” ( medinea ) by zied zouari, islem jemai & Hamdi jamoussi séance de présentation : de 11h à 13h / workshop : de 14h à 16h

Les quatre sessions de création interculturelle 2020 de medinea sont ouvertes à une douzaine de jeunes musicien·nes du bassin méditerranéen qui orientent leurs carrières pour devenir artistes professionnel·les et qui ont une pratique soutenue de l’improvisation musicale, voire de la composition. chaque session est destinée à accueillir une grande diversité d’esthétiques musicales et d’expressions méditerranéennes et est pensée pour tous styles de musique mobilisant des éléments d’improvisations (jazz, musiques traditionnelles, musiques anciennes, etc.). Fabrizio Cassol, compositeur et jazzman, guide ces sessions et propose d’y expérimenter des techniques de composition collective, en ensemble, avec l’objectif d’aboutir à la création d’une production musicale commune et révélatrice des singularités individuelles.

cette formation offre une expérience interculturelle unique de la vie d’un ensemble en création, en répétitions et en tournée. Zied Zouari, grand violoniste tunisien, et coach de la dernière session de création interculturelle au centre culturel international de Hammamet en 2019, propose un master classe sur le thème de la composition collective, préparant ainsi les participants aux auditions pour les sessions à venir, co-organisées par l’orchestre des jeunes de la Méditerranée. il sera accompagné par deux autres musiciens, le chanteur Islem Jemai et le percussionniste Hamdi Jammoussi, anciens participants de ces sessions, qui pourront témoigner de leur expérience.

le 15 octobre à la cité de la culture: synthèse modulaire & bases de la synthèse sonore sur la plateforme VCV by Shinigami San (11h-15h)

Avec l’expansion grandissante de la musique électronique, la compréhension des mécanismes de la création sonore sont d’une importance capitale pour l’évolution d’un musicien électronique. L’objectif de cette masterclass est la mise à plat de différents aspects de la création sonore dans un environnement modulaire indépendamment des styles et des orientations musicales propres à chaque musicien et créateur sonore.

le 16 octobre ” carrière d’artiste” by Justin Adams à l’ismt (10h-12h)

Au cours de ce master class, Justin Adams partagera son parcours musical et professionnel, il propose un échange autour de sa vision du monde et les différentes expériences qui ont forgé sa personnalité artistique en cotoyant un large éventail de grands musiciens. Il parlera de rythmes, des liens culturels, des fusions musicales et du rôle extrêmement important que joue la musique dans la vie humaine. Justin Adams: guitariste, producteur et compositeur. actuellement créateur de merveilles avec la légende vivante Robert Plant, avec qui il signe quatre albums. il était auparavant guitariste avec le maître de la basse Jah Wobble. Il travaille également avec tinariwen dont il produit les premier et troisième albums. il collabore avec brian eno, sinéad o’connor, lo’jo et des musiciens de traditions musicales africaine, arabe et celtique.