Béja-Présidentielle : Les partisans de Kaïs Saïed font campagne

Une tente de campagne électorale en faveur de Kaïs Saïed a été installée, vendredi, place de la municipalité, à Béja, en présence de ses partisans. Ces derniers ont fait une tournée dans un convoi de voitures et distribué des tracts, dans plusieurs quartiers de la ville, à la veille du silence électoral.

A travers ces tracts, le candidat au deuxième tour de la présidentielle prévu, le 13 octobre 2019, appelle à faire prévaloir la “conscience” pour que le peuple recouvre sa souveraineté.

Sous le slogan ” le peuple exige… ” (Chaab Yourid), le manifeste électoral de Kaïs Saïed prône une nouvelle vision, ” différente ” et ” alternative ” du pouvoir, du développement et de la vie. Une vision qui redonne au citoyen et à la région leur rôle central dans la vie publique. Les réformes réelles qui apportent les vrais changements nécessitent de nouveaux mécanismes, lit-on dans le manifeste.

Le candidat y appelle à l’édification d’un nouveau système politique et administratif, partant du local vers le central, et à la substitution du scrutin uninominal au scrutin de listes, avec la possibilité de retirer le mandat afin que l’élu reste redevable envers ses électeurs.

Saïed s’engage à garantir le droit à l’éducation, à la santé, à la couverture sociale et au travail décent, ainsi qu’à préserver et à renforcer les droits des femmes.

Dans son manifeste électoral, le candidat promet de lutter contre la corruption, de fonder une nouvelle notion de la sécurité globale pour lutter contre le terrorisme et éradiquer ses symptômes, ainsi que de défendre les causes justes dans le monde, en premier lieu, la cause palestinienne.