Ligue 1 (4e journée) : L’US Ben Ben Guerdane se hisse provisoirement à la deuxième place, première victoire de l ‘Etoile du Sahel

L’Etoile Sportive du Sahel a battu la JS Kairouan (2-0) et l’US Ben Guerdane s’est imposée devant le CA Bizertin sur le même score, mercredi dans la deuxième partie de la 4e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel.

Privés de leur public au stade de Hammam-Sousse en raison du huis clos, les étoilés en net regain de forme après leur brillante qualification en phase de poules de la ligue des champions d’Afrique dimanche dernier à Monastir aux dépens des ghanéens d’Asnate Kotoko 3-0 (0-2 à l’aller), ont remporté leur première victoire de la saison après le nul concédé dans le derby du sahel lors de la deuxième journée.

Comme face à Asanté Kotoko, l’ouverture du score s’est faite par Mortadha Ben Ouannes à la 2e minute sur pénalty avant que Karim Laaribi auteur également des deux autres buts dimanche denier, ne double la marque à la 75e.

L’équipe de de la perle du Sahel qui lui manque encore deux matches grimpe à la 5eme place avec 4 points tanfis que les aghlabides restent 9e en compagnie du Club Africain (3 points).

A Ben Guerdane, les locaux malgré leur élimination dimanche sur leur terrain en 1/16e de finale retour de la Coupe de la confédération devant les Kenyans de Bandari, ont consolé leur, public en arrachant les 3 points de la victoire devant le CA Bizertin.

Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour que le brésilien Melo Dos Santos (61′) et Omar Zekri( 80′), offrent la troisième victoire de la saison à leur équipe qui se hisse provisoirement à la deuxième place avec 9 points à trois points d’avance du champion sortant l’Espérance qui lui manque deux matches.

De son coté la formation nordiste qui a concédé sa première défaite et lui manque aussi un match, reste à la cinquième place avec 4 points.

L’autre match au programme de mercredi entre le CS Sfaxien et l’US Tataouine débute à 18h00.

Mercredi 2 octobre:

A Hammam-Sousse 15h00 (à huis clos):

ES Sahel 2 Mortadha Ben Ouannes (2″ sp), Karim Laaribi (75′)

JS Kairouan 0

A Ben Guerdane

US Ben Guerdane 2 Melo Dos Santos (61′), Omar Zekri( 80′)

CA Bizertin 0

A Sfax 18h00 (à huis clos):

CS Sfaxien – US Tataouine

Joués dimanche 29 septembre:

A Radès:

Club Africain 0

US Monastir 1 Elyès Jelassi (29)

Au Kram:

CS Hammam-lif 1 Zied Ben Salem (82 sp)

CS Chebba 2 Fedi Felhi (11), Nader Gara (42)

Au Bardo:

S.Tunisien 1 Seifeddine Ben Akremi (47 sp)

ES Metlaoui 0

Classement provisoire:

PTS J g n p bp bc diff

1- US Monastir 10 4 3 1 0 4 1 +3

2- US Ben Guerdane 9 4 3 0 1 4 1 +3

3- Espérance ST 6 2 2 0 0 3 0 +3

– CS Sfaxien 6 3 2 0 1 5 4 +1

5- ES Sahel 4 2 1 1 0 2 0 +2

– AS Soliman 4 3 1 1 1 4 4 0

– CA Bizertin 4 3 1 1 1 3 4 -1

– CS Chebba 4 3 1 1 1 2 3 -1

– Stade Tunisien 4 4 1 1 2 1 4 -3

10-Club Africain 3 4 3 0 1 6 1 +5

– JS Kairouan 3 4 1 0 3 4 7 -3

12 US Tataouine 1 3 0 1 2 1 3 -2

– CS Hammam-Lif 1 4 0 1 3 2 6 -4

14- ES Metlaoui 0 3 0 0 3 0 3 -3

NB: Ce classement tient compte de la décision de la commission de discipline de la FIFA de retirer 6 points au Club Africain pour non règlement des dus réclamés par le club algérien d’El Eulma suite au transfert d’Ibrahim Chenihi.