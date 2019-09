Ligue 2 : résultats de la 2e journée

Résultats des rencontres de la deuxième journée de la Ligue 2 du football professionnel, disputées samedi :

Poule A :

. Samedi :

Sfax RS – ES Zarzis 2 – 0

. Dimanche 29 septembre (15h00)

AS Ariana – AS Gabès (à huis clos)

ES Radès – EO Sidi Bouzid

SA Menzel Bourguiba – CS Msaken

AS Sebikha – SC Ben Arous

CO Médenine – O. Béja

Classement : PTS J

1. CS Msaken 3 1

. Olympique de Béja 3 1

. CO Médenine 3 1

. EO Sidi Bouzid 3 1

. Sfax RS 3 2

6. ES Radès 1 1

. AS Gabès 1 1

. AS Sebikha 1 1

. ES Zarzis 1 2

10. SC Ben Arous 0 1

. SA Menzel Bourguiba 0 1

. AS Ariana 0 1

Poule B :

. samedi

AS Marsa – ES Hammam-Sousse 0 – 0

AS Oued Ellil – SS Sfaxien 0 – 0

CS Menzel Bouzelfa – ES Djerba 1 – 2

AS Kasserine – EGS Gafsa 1 – 3

S.Gabésien – ES Rejiche 0 – 1

AS Djerba – Jendouba Sport 2 – 2

Classement : PTS J

1. Jendouba Sport 4 2

. AS Marsa 4 2

. EGS Gafsa 4 2

. ES Jerba 4 2

5. CS menzel Bouzelfa 3 2

. AS Rejiche 3 2

7. AS Djerba 2 2

. SS Sfaxien 2 2

9. S.Gabésien 1 2

. AS Kasserine 1 2

. ES Hammam-Sousse 1 2

. AS Oued Ellil 1 2