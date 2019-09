Décès de Jacques Chirac : Mohamed Ennaceur déplore la perte d’un “grand ami de la Tunisie”

Le président de la République par intérim Mohamed Ennaceur a adressé un message de condoléances au président de la République française, Emmanuel Macron, suite au décès de l’ancien président français, Jacques Chirac jeudi 26 septembre à l’âge de 86 ans.

“C’est avec une vive émotion que j’ai appris la nouvelle du décès de Jacques Chirac, ancien Président de la République française, et grand ami de la Tunisie, qui a consacré sa vie au service de son pays, et défendu avec conviction les valeurs de la paix et du dialogue dans le monde”, souligne Mohamed Ennaceur dans ce message.

“En ces douloureux moments, où la France perd un fils illustre qui a marqué son époque, je vous exprime, au nom du peuple Tunisien et en mon nom personnel, nos condoléances les plus sincères, ainsi que notre solidarité avec la famille du défunt et le peuple français ami”, lit-on dans un communiqué rendu publique vendredi par la présidence de la République.