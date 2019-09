Tunisie : Chahed qualifie d'”irresponsable” l’appel à sa démission, lancé à dix jours des législatives

Le chef du gouvernement Youssef Chahed a qualifié d'”irresponsable à dix jours des élections législatives” l’appel à sa démission, indiquant être surpris par la déclaration faite en se sens par le ministre de la Défense nationale, Abdelkarim Zbidi.

“Le peuple tunisien a besoin d’unité face aux périls à venir et le pays d’unité, un message que d’aucun n’a pas compris après les résultats de la présidentielle”, a déclaré Chahed à la presse lundi en marge de l’ouverture de la 14ème édition du Salon international de l’agriculture et des machines agricoles organisée au palais des expositions du Kram.

“La démission du chef du gouvernement implique la démission de tout le gouvernement, y compris du ministre de la Défense”, a-t-il souligné.

Abdekarim Zbidi, arrivé 4e au premier tour de la présidentielle anticipée, a appelé lundi le chef du gouvernement, Youssef Chahed, 5e dans la course pour la magistrature suprême, à la démission.

Réagissant sur son compte facebook à l’appel du chef du gouvernement à “sauver la Tunisie” lancé après les résultats du premier tour, Zbidi, qui occupe au sein du cabinet le poste de ministre de la défense nationale, a estimé que “celui qui est à l’origine de l’aggravation de la situation économique et la détérioration des conditions de vie de citoyens, la destruction de la vie politique et partisane, fait partie du problème et ne peut pas faire partie de la solution et que les principes de la démocratie l’obligent à reconnaître son échec et sa responsabilité et à se démettre de ses fonctions”.

Le ministre de la Défense, candidat indépendant, est arrivé à la 4e place du premier tour (10,73 %), derrière l’universitaire indépendant Kais Said (18,40 %), le candidat du parti au Coeur de la Tunisie et magnat des médias, Nabil Karoui, en état d’arrestation dans des affaires de fraude fiscale et blanchiment d’argent (15,58 %), tous les deux qualifiés pour le deuxième tour. Le candidat du parti Ennahdha, Abdelfattah Mourou, a obtenu la 3e place (12,88 %) alors que Youssef Chahed, du parti Tahya Tounes, a occupé la 5e place (7,38 %).