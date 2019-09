Tunisie : Appel à positionnement des partis politiques et des candidats aux législatives

Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDS) a appelé lundi les partis politiques et les candidats aux élections législatives à se positionner par rapport à la politique de la migration en tunisie, au vu du contexte migratoire actuel et l’afflux continu des personnes migrantes par voie terrestre ou maritime.

Il a recommandé la ratification et la mise en œuvre de la Convention de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) n° 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (2011); des Conventions de l’OIT n° 97 et n° 143 sur les travailleurs migrants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de (1990) et l’arrêt complet des accords bilatéraux conclus avec les autorités italiennes en ce qui concerne le rapatriement massif qui se déroule depuis plusieurs années sans aucun respect des conventions internationales (la Convention des Nations Unies de 1951 et son Protocole de régulation de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que l’article 33 qui souligne la nécessité de respecter des conditions prédéterminées pour accomplir l’opération de rapatriement).

Le FTDS a recommandé la révision et l’assouplissement de la Loi de février 2004 (modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975) relative aux passeports et aux documents de voyage dans le but de décriminaliser le fait d’émigrer et la révision et l’assouplissement de la Loi de mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie pour permettre à certaines catégories d’étrangers comme les étudiants d’obtenir plus facilement leurs cartes de séjour et de ne pas avoir à payer des pénalités.

Le forum a souligné la nécessité d’enquêter sur les disparus en mer pour répondre à la requête des familles tunisiennes endeuillées et la mise en place d’un dispositif permanent et systématique pour permettre l’identification des tunisiens disparus en mer et des étrangers naufragés échoués au large des côtes tunisiennes, signalant l’importance de fournir les moyens aux autorités locales et aux organisations humanitaires, notamment au sud du pays, pour accueillir les personnes migrantes et gérer des situations de crise dans de meilleures conditions et de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre des engagements légaux de l’état pour la protection et la prise en charge des victimes de la traite.