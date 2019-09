Présidentielle 2019 : 17 infractions relevées lors de la campagne électorale

L’unité de monitoring de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a relevé 17 infractions, entre le 2 et le 13 septembre, lors du contrôle de la couverture médiatique de la campagne électorale de la présidentielle anticipée. Quatorze infractions ont été enregistrées dans les chaînes télévisées et trois autres dans les chaînes radio.

Lors d’une conférence de presse organisée, vendredi, par la HAICA, Néjil El Héni, responsable de l’unité, a indiqué que les violations enregistrées concernent essentiellement la publicité politique pour des candidats à la présidentielle, la contre propagande, la diffusion des résultats des sondages d’opinion et la violation du silence électoral.

“La plupart des chaînes de télévision et de radio n’ont pas respecté le principe d’équité pour les temps de parole et les temps d’antenne accordé aux candidats lors de la couverture médiatique qui leur est consacrée ainsi que leurs partisans”, a-t-il précisé.

Selon la même source, la chaîne de télévision privée Attasia consacre le temps le plus long à la couverture de l’élection présidentielle, suivie par la chaîne Hannibal et ensuite Al-Hiwar Ettounsi.

Quant aux établissements de radio, c’est Express FM qui arrive en tête si l’on compte le temps consacré à la couverture de la présidentielle, vient ensuite Jawhara FM, puis Shems FM.

Par ailleurs, les émissions consacrées à l’élection dans les différentes chaînes de radio et de télévision n’ont pas respecté le principe d’équilibre en termes de genre. En effet, la représentation des femmes est de 0% sur la chaîne Zitouna et de 0,4% sur la chaîne Hannibal pour s’élever à 71% sur la chaîne Telvza TV.

Bien que la représentation des femmes dans les chaînes radio soit plus élevée que celle des chaînes de télévision, elle ne dépasse pas 27% (radio nationale).

Selon le rapport de la HAICA, Al-Hiwar Ettounsi a commis trois infractions entre publicité politique, sondage d’opinion et contre-propagande. Viennent ensuite Attasia et Zitouna TV avec 2 infractions.

Ce rapport a, sur un autre plan, révélé que six candidats sur 26 autres à la présidentielle ont bénéficié d’une plus grande couverture médiatique dont Safi Said, Abdelfattah Mourou et Néji Jalloul.

Quant à la couverture médiatique sur les chaînes de radio, ce sont Mohamed Abbou, Hechmi El Hamdi, Hamma Hammami et Mehdi Jomaâ qui ont bénéficié d’une importante couverture.