Ligue 2 : Désignation des arbitres de la la 1ère journée

Désignation des arbitres de la première journée du championant de la ligue 2 du footbal professionnel, qui sera disputée samedi 21 et dimanche 22 septembre courant à partir de 15h00.

Poule A

Samedi 22 septembre

A Ben Arous: Arbitres

SC Ben Arous – CO Médenine Majdi Hadj Ali

A Béja:

Olympique de Béja – AS Ariana Hamdi Saoudi

A Msaken:

CS Msaken – Sfax RS Sofiene Guetet

A Sidi Bouzid (huis clos)

EO Sidi Bouzid – SA Menzel Bourguiba Mourad Jerbi

A Gabès:

AS Gabés – AS Sebikha Ali Ouerhani

A Zarzis:

ES Zarzis – ES Rades Ameur Chouchane

Poule B

Dimanche 22 Septembnre

A Hammam-Sousse:

ES Hammam Sousse – CS Menzel Bouzelfa Walid Mansri

A Jendouba:

Jendouba Sport – AS Oued Ellil Badis Ben Salah

A Rejiche

AS Rejiche – AS Marsa Oussama Razgallah

A Sfax (2 mars:

Stade Sportif Sfaxien – AS Kasserine Achref Haraketi

A Gafsa:

EGS Gafsa – AS Djerba Abdelaoui Fradi

A Jerba Midoun:

ES Djerba – Stade Gabésien Khaled Gouider