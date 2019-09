Tunisie : L’UGTT réaffirme qu’elle se trouve à distance égale de tous les candidats à la présidentielle

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a réaffirmé, mercredi, qu’elle se trouve à distance égale de tous des candidats à la présidentielle, au premier comme au deuxième tour, auquel ont accédé, Kais Said (indépendant) et Nabil Karoui (parti Au Cœur de la Tunisie).

Dans un communiqué publié, mercredi, au terme de la réunion de son bureau exécutif, l’UGTT a réaffirmé son engagement à soutenir le processus démocratique et son attachement à un débat constructif sur les programmes électoraux des candidats, dans l’intérêt suprême du peuple tunisien, et qui répond à leurs attentes, sociales, sécuritaires ou de souveraineté.

Le Bureau exécutif a estimé que les élections se sont déroulées dans des circonstances normales, à l’exception de plusieurs infractions constatées qui, malgré leur gravité, ne constituaient pas un crime électoral, selon le communiqué.

Le bureau a salué les efforts déployés par l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) pour faire réussir cette échéance électorale malgré la difficulté de la mission et les contraintes de temps dans l’organisation du premier tour de l’élection présidentielle.

L’UGTT a, également, salué la contribution des forces de sécurité et de l’armée nationale au bon déroulement de l’opération électorale.

Par ailleurs, la centrale syndicale a félicité les vainqueurs du premier tour, l’indépendant Kais Said et le président du parti Qalb Tounes (Au cœur de la Tunisie), Nabil Karoui et leur passage pour concourir au second tour, formant l’espoir de voir ce deuxième tour se dérouler dans de bonnes conditions de manière à renforcer le processus démocratique.

L’organisation ouvrière a également salué tous les électeurs pour leur conscience et leur volonté de s’acquitter de leur devoir électoral, les appelant à participer au scrutin du deuxième tour électoral en votant librement et de manière responsable, confirmant la participation de ses observateurs au second tour de l’élection présidentielle.