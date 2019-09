Tozeur-Election présidentielle 2019 : le taux de vote est de 4,86% constitué de très peu de jeunes

Le taux de vote a atteint, juqu’à 10 heures, 4,86%, a déclaré à la correspondante de l’agence TAP dans la région le directeur de l’IRIE Sahbi Badraoui.

IL a indiqué que la catégorie des jeunes âgés entre 18 et 25 ans a constituté la tranche d’âge la moins représentée dans ce taux de vote, sachant que seulement 492 jeunes de cette tranche ont voté jusqu’à ladite heure.

Et d’ajouter que la tranche d’âge de 45 ans et plus a été la plus représentative dans ce taux, sachant que 2070 électeurs se sont présentés aux urnes. Le président de l’IRIE a fait savoir, à ce propos, que les observateurs de l’ISIE ont relevé la faible affluence dans les différents centres avec des différences entre les différentes délégations. Ainsi, 1593 électeurs ont accompli leur devoir dans la délégation de Tozeur. Ce nombre a été de 746 électeurs à Nefta, 195 à Hizoua, 1289 à Hammet El Jerid, 283 à Tameghza et 712 à Dguech, toujours jusqu’ à 10 heures.

Le président de l’IRIE a fait remarquer, qu’outre la faible affluence des jeunes et l’augmentation du vote des adultes, plusieurs centres ont assisté à un rassemblement de certains candidats, ce qui a incité l’IRIE à intervenir, les appelant à s’éloigner des centres de vote pour ne pas influencer les électeurs, en plus des difficultés d’accès des personnes à besoins spécifiques à certains centres non aménagés pour cette catégorie de citoyens, les empêchant ainsi de voter.