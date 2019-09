Présidentielle 2019 : Les chefs des centres de vote et leurs adjoints appelés à constater toute tentative d’influencer les électeurs

L’Instance supérieure indépendante des élections (ISIE) a assuré la formation des chefs des centres de vote et leurs adjoints, a indiqué Sofiene Labidi, membre de l’instance lors d’un point de presse tenu au Media Center au Palais des congrès.

Ces derniers sont appelés à contrôler les bureaux et les alentours des centres. Dans le cas où les représentants des candidats à la présidentielle tentent d’influencer les électeurs, un procès verbal est dressé immédiatement et adressé à l’ISIE, a-t-il averti.

Selon Labidi, l’ISIE a également donné des instructions à toutes les Iries pour faciliter l’accès des observateurs aux bureaux de vote. Tous les observateurs ont eu leurs cartes d’accréditation, a-t-il assuré.

Pour sa part Mohamed Mansri Tlili a estimé qu’il est normal d’observer des dysfonctionnements dans plus de 13 mille centres de vote. Toutefois, a-t-il dit

il faut faire preuve de fermeté face à ces dysfonctionnements.

Plusieurs contraventions et délits constatés par procès-verbaux parviennent à l’ISIE, a-t-il ajouté. Un registre spécial pour chaque candidat a été préparé par l’instance. Il comporte les violations commises lors du scrutin et lors du silence électoral à l’intérieur du pays et à l’étranger ainsi que les activités et meetings organisés par les candidats. Le conseil de l’ISIE devra les examiner et prendre les décisions nécessaires avant la proclamation des résultats des élections.