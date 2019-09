Sidi Bouzid-Elections : Fiche technique

-Situation géographique du gouvernorat de Sidi Bouzid : Centre-ouest

-Régions limitrophes : Siliana au nord, Kairouan au nord-est, Kasserine au nord-ouest, Gafsa au sud-ouest, Gabès au sud, Sfax à l’est

-Superficie : 7405 Km²

-Nombre d’habitants : 395 mille habitants (statistiques 2014), 74,6 % population rurale

-Nombre de délégations : 14 (Sidi Bouzid-est, Sidi Bouzid-ouest, Bir El Hafey, Cebbala Ouled Asker, Jelma, Meknassy, Menzel Bouzaiane, Mezzouna, Ouled Haffouz, Regueb, Sidi Ali Ben Aoun, Souk Jedid, Saïda et Hichra – délégation créée en août 2019)

-Nombre de municipalités : 17

-Activités économiques : agriculture (agriculture biologique, cultures irriguées, sous serre), élevage (ovin et bovin, viande rouge, lait), industrie (agroalimentaire, matériaux de constructions et verre), substances utilises, tourisme (écologique et thermal)

Données concernant les élections de 2019

-Nombre d’électeurs : 300 mille 240 électeurs

-Nombre de bureaux de vote : 657 bureaux

-Nombre de sièges aux élections législatives du 6 octobre 2019: 8 sièges

-Nombre de listes candidates : 73 listes (41 indépendantes, 22 partisanes, 10 de coalition).