Zaghouan-Elections : Fiche technique

-Situation géographique du gouvernorat de Zaghouan : nord-est de la Tunisie, à 54 km de Tunis

-Régions limitrophes : Ben Arous et Manouba au nord, Kairouan au sud, Sousse et Nabeul à l’est, Béja et Siliana à l’ouest

-Superficie du gouvernorat de Zaghouan : 2820 km2

-Nombre d’habitants dans le gouvernorat : 184 mille habitants,

-Nombre de délégations : 6 délégations (Zaghouan, Ez-Zeriba, Bir Mcherga, El Fahs, En-Nadhour, Saouaf)

Nombre de municipalités : 8

-Activités économiques : agriculture (grandes cultures, oliviers, arbres fruitiers, élevage bétail et volaille), industrie (10 zones industrielles, 278 entreprises, 26 mille employés), carrières de pierre.

-Nombre d’électeurs inscrits :

-Nombre d’électeurs : 118 mille 223

-Nombre de listes candidates : 53 listes (21 partisanes, 21 indépendantes, 11 de coalition)

-Nombre de sièges aux élections législatives du 6 octobre 2019 : 5 sièges

-Nombre de bureaux de vote : 255 bureaux