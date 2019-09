Médenine-Elections : Fiche Technique

Le gouvernorat de Médenine a été créé le 21 juin 1956.

-Situation géographique : Sud-est de la Tunisie

-Régions limitrophes : La Libye et la Méditerranée à l’est / Gabès et la Méditerranée au nord / Kébili à l’ouest et Tataouine au sud

-Superficie : 9167 km2

-Nombre d’habitants : 510.547 habitants (recensement général de la population 2018)

-Nombre de délégations : 9 délégations (Ben Guerdane, Béni Khedache, Djerba Ajim, Djerba Midoun, Zarzis, Djerba Houmet Souk, Sidi Makhlouf, Médenine-sud et Médenine-nord)

-Nombre de municipalités : 10

-Activités économiques : Agriculture, tourisme et commerce

-Nombre d’électeurs inscrits :

-Présidentielle : 290.480

-Législatives : 290.162

-Nombre des listes électorales: 34 listes (18 partisanes, 5 de coalition et 11 indépendantes)

-Nombre de sièges aux élections législatives : 9

-Nombre de centres de vote : 248

-Nombre de bureaux de vote (élection présidentielle) : 611

-Nombre de bureaux de vote (élections législatives) : 612