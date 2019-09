Tataouine – Elections : Fiche technique

-Situation géographique : sud-est du pays (à 556 km de Tunis) – frontière avec la Libye à l’est et l’Algérie à l’ouest

-régions limitrophes : Médenine et Kébili au nord

-Superficie du gouvernorat de Tataouine : 38885 km2 (25% de la surface totale de la Tunisie)

-Bande frontalière : plus de 430 km de long

-Nombre d’habitants dans le gouvernorat : 150 mille habitants (recensement général de la population janvier 2018), 4 hab/km2

-Nombre de délégations : 8 délégations (Tataouine-nord, Tataouine-sud, Ghomrassen , Bir Lahmar, Smar, Beni Mhira, Remada et Dhehiba)

-Nombre de municipalités : 7

-Activités économiques du gouvernorat : Energies et mines (pétrole, gaz, énergie solaire, Gypse et Marbre et Argile), agriculture (oliviers, arbres fruitiers), élevage de bétail

-Nombre d’électeurs inscrits :

-Présidentielle : 88264, contre 65641 en 2014

-Législatives : 87223, contre 65641 en 2014

-Répartition par genre : 54 % femme

-Nombre de sièges aux élections législatives du 6 octobre 2019 : 4 sièges

-Nombre de listes électorales : 32 listes (18 de parti, 9 indépendantes, 5 de coalition)

-Nombre de bureaux de vote : 207 contre 165 en 2014