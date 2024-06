Bilan dramatique au Hajj : 323 égyptiens et 60 hordaniens perdent la vie !

Mardi, deux diplomates arabes ont rapporté la mort d’au moins 323 pèlerins égyptiens lors du pèlerinage à La Mecque, principalement en raison des températures élevées.

Selon l’un des diplomates, tous les décès sont attribuables à la chaleur, à l’exception d’une victime ayant succombé à des blessures lors d’une bousculade mineure. Les chiffres proviennent de la morgue de l’hôpital du quartier d’Al-Muaysim à La Mecque. Les diplomates ont également confirmé le décès de 60 pèlerins jordaniens, un chiffre supérieur à celui annoncé précédemment par Amman. Le bilan total s’élève ainsi à 577 morts, d’après un décompte de l’AFP. Ils ont précisé que la morgue d’Al-Muaysim, la plus grande de La Mecque, comptait 550 corps. Le nombre de décès parmi les pèlerins égyptiens est élevé en raison du grand nombre de participants non enregistrés. Le pèlerinage est de plus en plus affecté par le changement climatique, une étude saoudienne récente ayant indiqué une augmentation de 0,4°C par décennie dans la région. Cette année, environ 1,8 million de personnes ont participé au Hajj, dont 1,6 million venant de l’étranger. De nombreux pèlerins tentent chaque année d’accomplir le Hajj sans visas officiels, ce qui les empêche d’accéder aux installations climatisées fournies par les autorités saoudiennes, rendant le pèlerinage plus périlleux. D’autres pays comme la Tunisie, l’Indonésie, l’Iran et le Sénégal ont également signalé des décès durant ce pèlerinage.