Journée noire à Jendouba : trois incendies dévastateurs en un jour

Avec la montée des températures et le souffle des vents chauds de Sirocco, trois incendies simultanés ont éclaté mardi dans trois régions de la gouvernorat de Jendouba, ravageant des surfaces importantes de champs de céréales, d’arbres fruitiers et de meules de foin.

Le premier incendie s’est déclaré dans la région de Mnaneya, délégation de Jendouba Nord. Alertée, la protection civile régionale a dépêché deux camions de pompiers pour contenir les flammes, limitant les dégâts à 2 hectares de blé dur et de chaume. Le deuxième incendie a eu lieu à Médionna, dans la délégation de Jendouba Sud. Avec l’aide des habitants et des tracteurs agricoles, les pompiers ont réussi à circonscrire le feu, réduisant les pertes à 1,6 hectare de blé dur. Enfin, le troisième incendie s’est produit dans une ferme à Ain Alouija, délégation de Jendouba. La protection civile a contenu les dégâts à 3 hectares de chaume et d’herbes, 300 meules de foin, une clôture épineuse et 50 arbres fruitiers.