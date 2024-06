Ragheb Alama inaugure le 24ème Festival arabe de la radio et de la télévision à Carthage

Le super star Ragheb Alama ouvrira la 24ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision le 26 juin au théâtre romain de Carthage, à partir de 20h30.

La soirée débutera par un hommage aux invités d’honneur et à une élite d’artistes et de journalistes arabes. Les recettes de cet événement seront destinées aux enfants du peuple palestinien résistant. La clôture de cette édition sera marquée par le concert “Esprit des Arabes” de l’orchestre symphonique arabe, le 29 juin au Théâtre de l’Opéra à la Cité de la Culture. Le festival, qui se déroulera du 26 au 29 juin 2024, a choisi pour thème “Soutien à la Palestine”, soulignant l’engagement de l’Union des radiodiffusions des États arabes envers la cause palestinienne face à l’occupation israélienne, notamment après les agressions subies par les habitants de Gaza depuis le 7 octobre dernier.

Les organisateurs ont annoncé que certaines activités de cette édition mettront en avant la résistance du peuple palestinien et le rôle historique des médias palestiniens et arabes dans la révélation des atrocités israéliennes et la lutte contre les campagnes de désinformation. Les événements du festival, organisé en partenariat avec le ministère tunisien des Affaires culturelles, la Télévision tunisienne, la Radio tunisienne et Arabsat, se dérouleront entre la Cité de la Culture à Tunis et le théâtre romain de Carthage.