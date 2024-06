Drame à Tajerouine : deux frères tués dans un accident de la route

Un tragique accident de la route s’est produit aujourd’hui à l’intersection de “Khanket El Aatich” dans la région de El Houidh à Tajerouine, causant la mort de deux frères sur le coup, selon le directeur régional de la protection civile de Kef, le colonel Raouf Marwani, qui l’a confirmé à Mosaïque FM.

L’accident impliquait une collision entre un camion de contrebande de carburant et une moto, entraînant le décès des deux frères (âgés de 23 et 24 ans) qui se trouvaient sur la moto. Les secours ont été fournis au conducteur du camion et à ses accompagnateurs, qui ont été transportés à l’hôpital régional de Kef. Une source médicale de l’hôpital régional de Kef a confirmé à Mosaïque que le conducteur du camion est décédé plus tard des suites de ses blessures, tandis que ses deux accompagnateurs ont été blessés, l’un d’entre eux grièvement.