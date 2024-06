Jendouba : un incendie ravage une ferme !

Un incendie s’est déclaré ce midi dans une ferme située au douar Ksorima Ksabi, dans la délégation de Boulaâta Bouaouan, gouvernorat de Jendouba. Le feu a ravagé une superficie de champs de blé et d’orge, ainsi que 200 mètres carrés de broussailles et un olivier.

Alertés, les pompiers de Jendouba ont rapidement dépêché sur place trois camions citernes (4000 litres, 400 litres et 600 litres) et un véhicule de secours des forêts de Bousalem pour circonscrire et éteindre l’incendie. Les habitants de la région ont également prêté main-forte aux secours pour maîtriser les flammes.

Grâce à l’intervention rapide et efficace des sapeurs-pompiers et à la collaboration des citoyens, l’incendie a pu être maîtrisé, évitant ainsi qu’il ne se propage davantage et ne cause des dégâts plus importants. Les causes exactes de cet incendie n’ont pas encore été déterminées.

Cet incident rappelle la nécessité de rester vigilant et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les départs de feu, notamment en période de forte chaleur et de sécheresse. Il est important de rappeler que les incendies peuvent causer des dégâts matériels importants et mettre en danger la vie des personnes et des animaux.