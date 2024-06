Abir Moussi demain devant le juge d’instruction pour quatre affaires judiciaires

Khaled Krifa, membre de l’équipe de défense de Abir Moussi, présidente du Parti Destourien Libre, a annoncé que sa cliente comparaîtra demain, mercredi, devant le juge d’instruction pour trois affaires en cours et une affaire en appel.

Il a insisté sur la nécessité de garantir des conditions adéquates pour son transfert depuis la prison pour femmes de Manouba. Lors d’une conférence de presse tenue mardi soir au siège du parti à Tunis, Krifa a précisé que la première affaire concerne une plainte déposée par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) en vertu de l’article 24 du décret n°54. Cet interrogatoire intervient cinq mois après l’émission d’un mandat de dépôt, valable légalement pour six mois. Les deux autres affaires, déposées par l’Union mondiale des savants musulmans et certains de ses dirigeants, datent du 10 mai 2022 et portent sur des accusations de “détérioration volontaire de biens d’autrui, vol, diffamation publique et diffusion de fausses nouvelles”. Krifa a rappelé que le parti avait organisé des sit-ins devant cette organisation et déposé plusieurs plaintes. Concernant l’affaire en appel liée à une amende de 5 000 dinars pour violation du silence électoral, Krifa a indiqué que la dernière audience avait été reportée d’une semaine seulement, empêchant ainsi l’examen complet du dossier. Il a également mentionné que Moussi, bien que conseillée par la médecin de la prison de prendre quinze jours de repos, est déterminée à se présenter devant les instances judiciaires.