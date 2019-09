Tunisie – Election présidentielle 2019 : absence des programmes électoraux de plusieurs candidats dans la capitale

La campagne électorale pour l’élection présidentielle anticipée a démarré aujoud’hui pour se poursuivre pendant 12 jours et sera couronnée le 15 septembre 2015 209 par l’élection du président de la Tunisie pour la prochaine quinquennie.

Les 26 candidats aux différentes orientations politiques, idéologies, programmes et visions électorales relatives aux principales questions nationale essaieront de convaincre les électeurs de voter pour eux. Tout au long de la campagne électorale ils (candidats) essaieront de se rapprocher au maximum des citoyens et de prendre connaissance de leurs préoccupations.

Ainsi du 2 au 13 septembre 2019 courant, la plupart des candidats se rendront dans les différentes régions de la République afin de présenter leurs programmes et en convaincre le plus grand nombre de citoyens dans le but de les voir se prononcer pour eux.

La direction des campagnes électorales a commencé lundi matin, premier jour de la campagne électorale qui a démarré légalement à minuit, à accrocher les photos et programmes électoraux des différents candidats dans plusieurs endroits d’ores et déjà fixés par les municipalités.

Parcourant, lundi matin, plusieurs avenues et rues de la capitale, le correspondant de l’Agence TAP a constaté l’absence de banderoles et d’affiches et que les endroits réservés aux photos et bilans des candidats sont restés dans leur majorité vides, sauf ceux de sept candidats qui ont accroché leurs programmes.

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Nabil Bafoun, a indiqué, à l’agence TAP, que l’Instance a reçu, jusqu’au lundi, 13 programmes électoraux ayant été approuvés, ajoutant que ces programmes ne comportent pas dans leurs contenus des dépassements, tels que ceux portant atteinte aux autres candidats ou comportant des expressions contraires au code électoral.

Les municipalités de Tunis ont consacré environ 172 places aux candidats pour la pose de leurs photos et leurs programmes, selon le coordinateur de l’instance régionale des élections (IRIE), Jamel Jarbouii qui a fait remarquer qu’aucun dépassement n’a été enregistré. Il a ajouté que le guichet unique de l’IRIE sera chargé de divulguer les dépassements s’il y en a.

Il est a noter que dans certains endroits des affiches de certains candidats ont été déchirées.

Malgré ce démarrage lent de la campagne électorale présidentielle, plusieurs candidats ont entamé, dès aujourd’hui, l’organisation de conférences et de meetings.