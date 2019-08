Tunisie – Election présidentielle : Ennaceur affirme son refus des mises en doute de l’intégrité des appareils de l’Etat

Dans une intervention diffusée vendredi sur la chaine Al Wataniya, à l’occasion du démarrage de la campagne pour l’élection présidentielle, le président de la République par intérim Mohamed Ennaceur a affirmé que ce qui a été dit et relayé sur les évènements survenus la semaine dernière, en rapport avec les mesures judiciaires prises contre un des candidats, s’apprêtent à des “tractations tendancieuses” en lien avec une campagne avant l’heure.

Il a mis en garde contre les graves répercussions de ces agissements sur le climat électoral et la crédibilité des prochaines échéances nationales, attirant l’attention sur les réserves et le scepticisme suscités dans les milieux politiques, syndicaux et médiatiques.

Pour rappel, l’arrestation du candidat à la présidentielle Nebil Karoui a soulevé une large polémique au sein des partis politiques et des organisations nationales et auprès de l’opinion publique. Les uns soulignent l’impératif de respecter les décisions de justice, les autres estiment que l’affaire risque de jeter de l’ombre sur le processus électoral à travers les tentatives de certains candidats d’éliminer leurs adversaires en utilisant l’appareil judiciaire.

Mettre en cause la crédibilité des élections c’est suspecter l’intégrité et la neutralité des appareils de l’Etat, ce que nous refusons fermement. Car, a-t-il, relevé, ces mises en doute constituent une menace pour les acquis réalisés et risquent de déstabiliser le processus démocratique que nous avons entamé. Et d’insister “il n’est pas question de douter de l’intégrité des appareils de l’Etat y compris la Justice et l’institution sécuritaire”.

Le président de la République par intérim a appelé à la neutralité de l’administration au niveau national, régional et local et à réunir toutes les conditions propices pour le déroulement de la campagne et du scrutin dans un climat social et politique stable et serein.

Les élections libres telles qu’elles ont été définies dans la constitution tunisienne sont celles qui garantissent le principe de l’égalité entre les candidats en ce qui concerne la propagande électorale, ses campagnes et ses moyens.

Et d’ajouter; l’égalité des chances entre les candidats confère à l’opération électorale la transparence et l’intégrité et garantit la légitimité des résultats qui refléteront, forcément, la volonté de l’électeur.

Mohamed Ennaceur a mis en avant le rôle de l’Instance électorale (ISIE), de la Haute autorité indépendante pour les élections, des organisations nationales et de la société civile dans le contrôle du degré de respect de la neutralité de l’administration et des lieux de culte et dans le déroulement de l’opération électorale, conformément à la loi.

Il a salué à cette occasion le rôle assuré par les institutions sécuritaire et militaire dans la sécurisation et le bon déroulement du processus électorale tout en préservant la sécurité des citoyens.

Ennaceur a appelé les candidats à la présidentielle à faire preuve de responsabilité et à éviter tout ce qui peut inciter à la violence ou à la provocation durant la campagne électorale et le jour du scrutin de manière à ce que ces élections renforcent la place de la Tunisie dans le concert des nations.

Le président de la République a également mis l’accent sur la responsabilité et le degré de conscience des électeurs pour faire le juste choix de celui qui va diriger la Tunisie, entretenir ses acquis, renforcer son unité et consolider ses orientations de manière à garantir les libertés, à consacrer la démocratie et à instaurer la justice sociale.

” Les élections ne sont qu’une étape dans l’histoire des peuples. L’alternance au pouvoir est une question importante en soi mais le plus important est que ce scrutin renforce la confiance du peuple dans les institutions de l’Etat et ses institutions” a-t-il soutenu.