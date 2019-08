Spectacle “One Night In Tunisia”, le 29 septembre à l’Olympia

Les amateurs de la Tunisie et de la musique orientale ont un rendez-vous, le dimanche 29 septembre 2019, avec un concert caritatif “One Night In Tunisia” à l’Olympia, le plus ancien music-hall de paris encore en activité ayant réuni par le passé, de grands artistes qui ont foulé ses planches pour ne citer que l’icone de l’Orient Oum Kalthoum en 1967 et la grande diva Fairouz en 1979.

“One Night In Tunisia” se veut, selon les organisateurs d’ONIt Zephir, un trait d’union entre la nostalgie du passé et l’espoir en l’avenir. Le concert va permettre, dans cette salle qui a accueilli les plus grands noms de la scène musicale mondiale, à la Tunisie de rayonner. Cela grâce au casting des meilleurs artistes tunisiens, dans les domaines de la musique, de la danse, de l’humour et qui interpréteront les plus grands classiques du répertoire populaire de la Tunisie, avec l’ambition d’entrainer l’Olympia, symbole de la consécration, et son public au coeur d’une Tunisie qui danse, qui chante et qui rit enveloppée de la douce odeur du jasmin.

C’est aussi une soirée de solidarité pour fêter la citoyenneté et l’engagement car une partie des profits sera reversée à deux associations caritatives tunisiennes : M’nemty Heducap qui lutte contre toutes formes de discriminations et une autre pour l’enfance.

Organisée sous le parrainage de Lotfi Bouchnak, la soirée réunira tous les tunisiens et amis de la Tunisie sans oublier les maîtres de la cérémonie en l’occurrence l’invitée d’honneur la grande amie de la Tunisie, l’artiste algérienne Souad Massi considérée la plus belle voix féminine d’Afrique du Nord ainsi que la chanteuse tunisienne Ghalia Ben Ali, le chanteur Mounir Troudi, la pianiste et musicologue Sinda Elatiri, la célèbre Syrine Ben Moussa, le chanteur Sabry Mosbah, Laam et plein d’autres artistes pour partager cette soirée d’exception à savoir la tunisienne aux racines algéro-irakiennes Lamia Jamel, la voix prometteuse Khawla Tawes, Samy Chelli, Skander Guetari et Lotfi Bouchedra, une référence de la danse contemporaine en Tunisie.

La soirée sera une occasion également pour présenter des extraits des deux films tunisiens de Ferid Boughedir “Halfaouine, l’enfant des terrasses et “Un été à la Goulette” deux films culte du cinéma tunisien à l’occasion de leur nouvelle sortie en 2019 et ce, pour la première fois en haute définition (édition collection DVD et Blue ray remastérisés par Imini Editions).