Jeux Africains Rabat 2019 (9e journée) : La Tunisie décroche remporte 3 nouvelles médailles d’or et 5 argent

La Tunisie a remporté trois nouvelles médailles d’or et 5 en argent , mercredi dans le cadre de la 9e journée des Jeux Africains de Rabat (19-31 août) mais a perdu une place au tableau des médailles (6e).

Les 3 médailles d’or ont été décrochées en athlétisme par l’athlète Abdessalem Laayouni au 800m avec un chrono de 1min 45sec 17 cent qui a battu au passage le record de Tunisie et en canoe kayack par le duo Ghilane/Khatali (canoe 1000 m) et Mohamed Ali Mrabet (kayack 100m), qui ont validé leur participation aux jeux olympiques de Tokyo 2020.

Le caoné kayack a également valu l’argent dans l’épreuve du double (kayack 1000m) par la paire Ghilane/Khatali et les quatre autre médailles d’argent ont été remportées en haltérophilie par Ramzi Bahloul (-81 kg) et en lutte romaine par Amine Gueniche (130 kg), Naceur Slimani (67 kg) et Skander Missaoui (87 kg).

La Tunisie avec un total 63 médailles (21 or, 20 argent et 22 bronze) qui a perdu une place au tableau des médailles, est au sixième rang derrière l’Algérie qui la dépasse de deux médailles d’or (23 or, 22 argent, 46 bronze).

L’Egypte est toujours en tête avec un total de 177 médailles (59 or, 77 argent, 44 bronze) suivie de l’Afrique du Sud 66 médailles (27 or, 21 argent, 18 bronze), et du Maroc 68 dont 23 or.

Top 10 des médailles

or argent bronze total

1. Egypte 59 74 44 177

2. Afrique du Sud 27 21 18 66

3. Nigeria 24 20 21 65

4.Maroc 23 23 33 79

5. Algérie 23 22 46 91

6. Tunisie 21 20 22 63

7. Madagascar 6 4 2 12

8. Kenya 4 5 4 13

9. Maurice 4 4 8 16

10. Ethiopie 4 3 8 15