Tunisie : L’UGTT appelle à respecter l’indépendance de la justice et à la maintenir à l’écart des conflits politiques

L’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a appelé, lundi, à respecter l’indépendance de la justice et à s’abstenir de mêler le pouvoir judiciaire aux conflits politiques, afin qu’il puisse s’acquitter pleinement son rôle sur la base de l’égalité de tous devant la loi.

Dans un communiqué publié, lundi sur son site officiel, l’UGTT a également exhorté le pouvoir judiciaire à rejeter les instructions et à faire prévaloir la loi et à accélérer le traitement des dossiers demeurées en suspens depuis des années, notamment les affaires de corruption, d’agressions et d’assassinats politiques, condamnant tout instrumentalisation des organes de l’Etat dans la résolution des différends politiques et dans la gestion de la concurrence politique.

La centrale syndicale a en outre souligné la recrudescence des tensions et des tractations ainsi que la propagation des rumeurs et des faits de diffamation dans un climat de scepticisme qui s’est instauré à l’approche des élections présidentielles et législatives, particulièrement au niveau du traitement judiciaire et sécuritaire, ce qui risque de “perturber fortement l’ambiance électorale générale”, lit-on de même source.

L’UGTT a dans ce contexte appelé les parties officielles concernées à clarifier les circonstances de l’arrestation du président du parti “Qalb Tounes” (Coeur de la Tunisie) candidat aux élections présidentielles, afin de dissiper les doutes et les rumeurs qui menacent d’ébranler la confiance dans les institutions sécuritaire et judiciaire. Elle a également appelé au respect de la loi et des procédures, en vue de garantir au citoyen, son droit à la justice et afin de préserver son intégrité physique et morale, selon le communiqué.

L’Organisation syndicale a encore appelé les départements concernés à renforcer le contrôle sur le financement des campagnes électorales afin d’éviter tout dépassement et en vue de garantir l’égalité des chances pour la totalité des candidats. Elle a appelé les médias à respecter la loi électorale et à concrétiser le principe de l’égalité des chances entre les candidats.

L’UGTT a par ailleurs affirmé sa volonté à respecter la continuité de l’Etat, à assurer le processus de la transition démocratique et à le protéger de tout revers, appelant le gouvernement à assainir le climat social “condition sine qua non de la réussite des échéances électorales imminents”.