FIC55 : ” Paroles…Saied darwich et autres ” de Oussama Farhat

Les poètes et chanteurs engagés ont été à l’honneur, mardi soir, dans le spectacle signé Oussama Farhat ” Paroles…Saied darwich et autres”, organisé dans le cadre de la 55ème édition du Festival International de Carthage (FIC). Faisant référence à Saied Darwich et à plusieurs autres chantres de la chanson engagée dont Zakaria Ahmed, Sghaier Ouled Ahmed, Cheikh Imam, Ahmed Foued Najem, Hedi Guella, Hamadi Laâjimi, Hamadi Boulares, le spectacle d’Oussama Farhat a célébré la chanson militante.

Avant de chanter ses propres chansons, Oussama Farhat, a invité sur scène Imen Mohamed qui a magistralement ouvert la soirée avec un hymne à la Tunisie à travers la chanson “Enti Echarq Wal Ghareb” de Latifa Arfaoui avant de céder la scène à celui qui fut le compagnon de Hedi Guella pendant sa période d’exil en l’occurrence Noureddine Kallel qui a présenté au public un Mawel suivi de la célèbre chanson “Ahouda Alli Sar” de Saied Darwich que tous les grands chanteurs arabes ont interprétée.

La soirée fut une cascade de perles musicales avec Yasser Jradi qui a chanté “Dima Dima” , “Nasmaa Fih Ighanni”, “Chbik Nsitini” et “Tous unis”, du célèbre chanteur cubain Carlos Puebla. Et c’est avec cette même charge d’émotion que la soirée s’est prolongée très tard dans la nuit avec Lobna Nooman et sa troupe Hess, suivie de Jamel Guella qui a interprété l’inoubliable Babour Zammar de Hedi Guella avant de céder la scène à la troupe “Al Bahth Al Moussiki” de Nebrass Chamam qui a clôturé la soirée en beauté avec des chansons tirées du répertoire de cette troupe.

Durant trois heures, Oussama Farhat et ses invités ont puisé de leur répertoire mais aussi du répertoire international et arabe de la chanson engagée pour célébrer les valeurs de la justice, de l’humanité et de l’amour de la patrie.