Tunisie : Accord entre le gouvernement et l’UGTT pour accélérer le versement de la troisième tranche des augmentations salariales dans la fonction publique

Un accord a été conclu samedi, entre le gouvernement et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), portant sur l’accélération du versement de la troisième tranche des augmentations salariales dans la fonction publique, lors d’une rencontre entre le chef du gouvernement Youssef Chahed et le secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi, indique un communiqué publié sur la page officielle de l’UGTT sur Facebook.

Les décrets concernant certains secteurs d’activité et la nécessité de les publier dans les meilleurs délais ont été passés en revue, lors de cette rencontre.

Tabboubi avait annoncé, le 7 février 2019, suite à la signature de l’accord portant sur les augmentations salariales dans la fonction publique, que les négociations sociales portant sur la troisième tranche des augmentations auront lieu le 31 juillet 2019.

Il convient de rappeler qu’un accord a été signé entre l’UGTT et le gouvernement, le 7 février 2019, portant sur les augmentations salariales, ayant permis l’annulation de la grève générale prévue les 20 et 21 février 2019 dans le secteur public et la fonction publique.

La commission administrative de l’UGTT avait approuvé, le même jour, le projet d’accord entre le gouvernement et la centrale syndicale portant sur les majorations salariales dans la fonction publique.

Les augmentations salariales au profit des agents de la fonction publique varient entre 170 et 180 dinars pour les cadres et entre 135 et 155 dinars pour les ouvriers.