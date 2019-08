Tunisie – Présidentielle : Abdelfattah Mourou est le candidat d’Ennahdha

Les membres du Conseil de la Choura du mouvement Ennahdha ont voté pour Abdelfattah Mourou, candidat du parti à l’élection présidentielle anticipée.

Le porte-parole du mouvement, Imed Khemiri, a précisé dans la soirée de mardi 6 août, à la clôture des travaux de la Choura, que les membres du conseil ont voté à une majorité confortable pour Mourou, président du Parlement par intérim.

Ennahdha donne ce mercredi 7 août un point de presse pour fournir davantage de détails sur cette candidature.

Il a ajouté que le mouvement prépare le dossier du candidat qui comportera, a-t-il dit, les parrainages des députés.

De son côté, le président du Conseil de la Choura, Abdelkarim Harouni, a souligné, depuis Nabeul, que le choix porté sur Mourou a bénéficié d’une quasi-unanimité après que le président du parti Rached Ghannouchi lui a cédé la place. Selon le règlement intérieur du mouvement, la candidature à la présidentielle revient au président du parti.

Ennahdha sort de ce marathon de concertations sur son candidat à la présidentielle encore plus forte et solidaire. C’est le premier parti en Tunisie et il doit présenter un candidat, a-t-il soutenu, rejetant les rumeurs sur l’existence de division au sein du mouvement.

Maintenant, est-ce que les électeurs tunisiens vont élire à la présidence de la République, une nouvelle fois, une personne âgée de plus de 70 ans? Dans un monde qui bouge, plus ouvert que jamais et qui a besoin de personnes énergiques, ce serait illogique de la part du peuple tunisien de placer au Palais de Carthage, un islamiste et par-dessus tout vieux, voire très vieux!

On verra!