Tunisie : Les préparatifs logistiques et organisationnels au centre d’un entretien entre le ministre des AE et une délégation de l’ISIE

Les préparatifs logistiques et organisationnels pour réunir les meilleures conditions permettant aux tunisiens à l’étranger d’exercer leur droit électoral, étaient au centre de la séance de travail qu’a eue le ministre des Affaires étrangères Khémaies Jhinaoui avec une délégation de l’ISIE, conduite par son président Nabil Baffoun.

Jhinaoui a fait part de la disposition du ministère à continuer son appui matériel et logistique et à entreprendre les actions nécessaires auprès des pays d’accréditation à l’étranger pour réunir les conditions propices à l’organisation et à la réussite des législatives et de la présidentielle. Ces échéances, a-t-il souligné, étant l’occasion de consacrer les fondements de la démocratie dans le pays et de promouvoir son image à l’étranger.

Cité dans un communiqué du ministère, Khémaies Jhinaoui a affirmé l’engagement du département à faire preuve de “neutralité positive” et sa détermination à mettre en oeuvre le mémorandum d’entente conclu en mai dernier avec l’ISIE.

Il a fait valoir que le processus d’enregistrement des électeurs dans les bureaux de vote à l’étranger s’est déroulé dans les meilleures conditions grâce aux efforts conjugués de l’instance électorale, de l’administration centrale, de toutes les missions diplomatiques et consulaires et des représentations de l’ISIE à l’étranger.

De son côté, Nabil Baffoun s’est félicité de la coopération fructueuse entre l’ISIE et le ministère des Affaires étrangères pour faire réussir les prochaines échéances électorales, se réjouissant de la mise en œuvre progressive des dispositions du mémorandum signé entre les deux parties.

Baffoun a mis l’accent sur l’importance du dialogue interactif qu’il a eu avec les chefs de missions diplomatiques permanentes et consulaires pour échanger les points de vue et renforcer la coordination et la concertation avec le ministère des Affaires étrangères afin de faire réussir le prochain scrutin électoral.