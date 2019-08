Tunisie : Appel à candidature pour l’obtention de bourses d’étude dans des universités marocaines

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, jeudi, l’ouverture d’un appel à candidature au profit des étudiants tunisiens, pour l’obtention de 90 bourses d’études dans des universités marocaines, à compter d’aujourd’hui 1 août et jusqu’au 6 août courant.

Dans un communiqué publié, jeudi, le ministère de l’Enseignement et de la Recherche scientifique a indiqué que ces bourses d’études interviennent dans le cadre du programme d’échange estudiantin entre la Tunisie et le Maroc au titre de l’année universitaire 2019-2020.

La première tranche de ces bourses sera attribuée aux bacheliers dans les spécialités des sciences expérimentales, des mathématiques, de l’économie gestion, pour être affectés dans les facultés de médecine, de médecine dentaire, de pharmacie, à l’Ecole nationale de commerce et de gestion ainsi qu’à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan-II.

La deuxième tranche de ces bourses d’étude concernera la filière ingénierie pour les titulaires de baccalauréat dans les spécialités, techniques, mathématiques et sciences expérimentales.

Les bourses seront attribuées aux étudiants Tunisiens qui auront opté pour des études à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan-II de Rabat, à l’Ecole nationale des sciences appliquées de Tétouan, Al Jadida et Agadir, ainsi qu’à ceux qui ont été admis à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Casablanca et de Meknès.

Les bacheliers souhaitant profiter de ces bourses, sont appelés à déposer leurs dossiers de candidature au bureau d’ordre du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique situé au boulevard Oueld Haffouz à Tunis, alors que la liste des admis sera publiée sur le site officiel du ministère, vendredi, le 16 août courant.