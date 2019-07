Tunisie – Alerte météo : Hausse remarquable des températures, à partir de Jeudi 1er Aout

La situation météorologique sera caractérisée par une hausse remarquable des températures, à partir de Jeudi 1er Aout 2019, sur la plupart des régions avec coups de Sirocco, a souligné l’Institut national de la météorologie dans un bulletin de suivi publié mardi matin.

En effet, les valeurs maximales dépasseront les moyennes mensuelles du mois d’Aout de 06 à 10°C et évolueront entre 36 et 40°C près des côtes Est, entre 40 et 44°C sur le reste du pays et atteignant localement 46°C, a ajouté la même source.

Une baisse relative des températures près des côtes Nord, sera enregistrée, le Vendredi 2 Aout 2019 et en fin de semaine alors qu’elles persistent élevées sur le reste du pays avec coups de Sirocco.