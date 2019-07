Obsèques nationales de Béji Caïd Essebsi : Itinéraire prévu du cortège funèbre

Le cortège funèbre du président de la République Béji Caïd Essebsi partira samedi à 11h00 du Palais de Carthage en direction du cimetière du Jellaz, a annoncé vendredi la chargée de coordination avec les médias à la présidence de la République Aida Klibi.

Jointe par téléphone, Kelibi a expliqué que le cortège funèbre longera le croisement de la mosquée Malek Ibn Anas à Carthage, en direction de la route nationale n°10 avant d’emprunter la route nationale n°9. Au centre ville, le convoi funéraire passera par rue Ghana, puis Avenue Mohamed V et Place 14 janvier, passant par la statue équestre du premier président de la Tunisie Habib Bourguiba puis empruntera l’Avenue Moncef Bey jusqu’au cimetière du Jellaz.

Le cortège transportant la dépouille mortelle de Béji Caïd Essebsi était arrivé vendredi en fin de matinée au Palais de Carthage.

Béji Caïd Essebsi est décédé jeudi à l’hôpital militaire de Tunis. Sa dépouille mortelle a été transférée vers le palais présidentiel au milieu d’un large dispositif sécuritaire et en présence d’un grand nombre de citoyens qui se sont rassemblés sur place.

Les services du département de l’Intérieur ont pris des mesures exceptionnelles et mobilisé tous les moyens logistiques et humains pour assurer, samedi, la sécurité des points de passage du cortège funèbre transportant la dépouille du président de la République Béji Caïd Essebsi. Il a, également, mis en place un dispositif complet réservé à l’accueil des invités de la Tunisie notamment les Rois, Emirs et les chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que les représentants des différentes organisations internationales et régionales.

Selon la présidence de la République, plusieurs dirigeants et chefs d’Etat de pays frères et amis assisteront aux obsèques du défunt dont notamment les présidents palestinien Mahmoud Abbas, français Emmanuel Macron, et portugais Marcelo Rebelo de Sousa ainsi que des représentants d’organisations internationales et régionales et personnalités nationales.