Tunisie : La direction de la douane tunisienne sera totalement numérisée d’ici 2022 (Chawki Tabib)

L’administration de la douane tunisienne sera totalement numérisée, d’ici 2022, a affirmé le président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tabib, précisant que l’objectif recherché est de lutter contre toute forme de corruption.

Intervenant lors d’une conférence de presse tenue, mardi, à l’occasion de l’ouverture de la 3ème campagne : ” Ilot d’intégrité Bureau ” Goulette Nord “, Tabib a ajouté que l’opération de numérisation va concerner les marchandises saisies.

Et d’ajouter que la campagne de sensibilisation visant à renforcer la transparence et la lutte contre la corruption et ciblant les Tunisiens résidant à l’étranger, prévoit, également, de tenir un colloque annuel qui assurera le suivi du dossier de lutte contre la corruption.

Il s’agit en outre de lancer un guide de procédures relatif aux marchandises saisies et aux ventes aux enchères qui suscitent le débat concernant l’absence de transparence et la mauvaise gestion.

Cette 3ème campagne de sensibilisation vise à appuyer la communication autour des services et dispositifs mis en place permettant d’améliorer la confiance et la relation avec les citoyens, valoriser les efforts engagés par les douaniers et sensibiliser autour des mécanismes d’alertes mis en place par l’INLUCC et la douane tunisienne.

Il y a lieu de rappeler que l’INLUCC a décerné, jeudi 18 juillet 2019, le prix de la meilleure institution publique à la direction générale de la Douane tunisienne, lors d’une soirée en hommage aux institutions publiques, associations et journalistes ayant le plus adhéré aux efforts de lutte contre la corruption.