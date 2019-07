Tunisie : Première naissance vivante après congélation ovocytaire à l’hôpital Aziza Othmana

L’équipe du Centre de Médecine de la reproduction de l’hôpital Aziza Othmana a réussi samedi à réaliser la première naissance vivante après congélation ovocytaire (vitrification).

La maman a été suivie en consultation durant plusieurs mois pour infertilité.

Dans un communiqué posté sur sa page Facebook, le centre félicite tous ceux, parmi le corps médical et paramédical, qui ont contribué à la réalisation de cet exploit. “Nous sommes contents et fiers de vous annoncer la première naissance vivante après congélation ovocytaire (vitrification) dans notre centre de Médecine de la Reproduction de l’hôpital Aziza othmana. C’est un vrai travail d’équipe : cette patiente a été suivie en consultation pour infertilité par Dr Marouen Braham, ponction folliculaire par Dr Mounir Ben Meftah, recueil ovocytaire et vitrification par Pr Khadija Kacem, dévitrification par Pr Merdassi et transfert embryonnaire par Pr Fethi Zhioua. Merci à toute l’équipe et surtout au Pr Fethi Zhioua de nous pousser toujours vers la médecine de pointe”.

Et d’ajouter “un clin d’œil au Pr Amel Zhioua et au Pr Hanène Elloumi qui ont participé à la formation de nos techniciennes de laboratoire qui maitrisent parfaitement l’ICSI, la vitrification et la dévitrification ovocytaire”.