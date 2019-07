Tunisie : La nouvelle licence nationale en développement humain et causes sociales est une spécialité en sciences sociales

La nouvelle licence nationale en développement humain et causes sociales créée pour l’année universitaire (2019-2020) dans le cadre de la spécialité des sciences sociales à l’institut supérieur des sciences humaines de Tunis (Ibn Charaf), ne se focalise pas sur le développement des capacités personnelles mais porte, plutôt, sur l’évolution des modes de vie et des causes sociales, a affirmé, samedi, Driss Sayah, conseiller auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de la communication .

“Cette nouvelle licence se focalise, d’abord, sur l’approfondissement des études en sciences sociales à travers la spécialisation en évolution des modes de vie et les mutations socio-économiques en santé, éducation et culture”, a-t-il déclaré à l’agence TAP.

“Une traduction littérale de l’intitulée de la nouvelle licence a abouti à cette confusion”, a-t-il expliqué, précisant qu’il s’agit d’une spécialité qui porte sur le développement humain et non pas sur le développement personnel.

“L’objectif du lancement de cette spécialité est de donner une formation universitaire plus spécialisée, offrant de plus grandes chances d’accès au marché du travail”, a-t-il ajouté.

Il a indiqué que la nouvelle spécialité s’inscrit aussi dans le cadre de la mise en application de la réforme universitaire, surtout qu’elle offre plus d’opportunités d’emploi aux jeunes notamment dans les centres de recherche et d’études, ainsi que dans les entreprises et les municipalités.

Le responsable a annoncé la fusion des deux licences appliquée et fondamentale en une seule licence nationale, dans toutes les spécialités universitaires, signalant que le but de cette décision est de garantir une formation aussi bien théorique que pratique pour toutes les spécialités et de renforcer les chances d’insertion professionnelle pour les diplômés universitaires.