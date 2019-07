CAN-2019 : Classement des huit équipes éliminées au premier tour

Le premier tour de la 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN-2019) a pris fin, mercredi avec les derniers matchs des groupes E et F qui ont révélé la qualification aux 8es de finales, du Mali et Tunisie (groupe E) et Ghana, Cameroun et Bénin (groupe F), mais aussi le classement des huit sélections éliminées de la compétition.

Classement des 8 équipes éliminées :

17ème: Kenya (3ème groupe C avec 3 points -4)

18ème: Angola (3ème groupe E avec 2 points -1)

19ème: Mauritanie (4ème groupe E avec 2 points -3)

20ème: Guinée-Bissau (4ème groupe F avec 1 point -4)

21ème: Zimbabwe (4ème groupe A avec 1 point -5)

22ème: Burundi (4ème groupe B avec 0 point -4)

23ème: Namibie (4ème groupe D avec 0 point -5)

24ème: Tanzanie (4ème groupe C avec 0 point -6)