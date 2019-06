Bizerte : Arrestation d’un suspect soupçonné d’appartenance à une organisation terroriste

Un trentenaire originaire du gouvernorat de Bizerte soupçonné d’appartenance à une organisation terroriste a été interpellé dimanche par les unités de sécurité du district national de Bizerte, apprend le correspondant de l’agence TAP dans la région de source sécuritaire.

Selon la même source, suite à des renseignements recueillis, les unités sécuritaires communes (Service permanent de sécurité relevant du district national de Bizerte, Brigades spéciales et Unités de la police judiciaire, de renseignements et de lutte contre le terrorisme à Bizerte) ont démasqué le suspect qui a tenté de changer son apparence et de rejoindre le personnel chargé de la sécurité dans l’un des hôtels les plus connus dans la région.

Le suspect est un ancien prisonnier et est classé “dangereux”, selon la même source.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que le suspect est accusé “de faire l’apologie des opérations terroristes” commises en Tunisie, “d’avoir tenté de rejoindre les foyers de tensions”, “d’être contre l’Etat civil” et de “s’opposer aux règles de droit positif”, ajoute la même source.

Après consultation du ministère public, le suspect a été placé en garde à vue pour prendre les mesures judiciaires à son encontre et le transférer au pôle judiciaire de lutte contre les crimes terroristes.