CAN 2019 : Le onze national entame la préparation du match crucial face à la Mauritanie

L’équipe nationale tunisienne de football a effectué sa première séance d’entraînement samedi soir en préparation du troisième match du premier tour de la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Groupe E), mardi soir à Suez face à la Mauritanie.

La séance d’entraînement s’est déroulée dans le stade Petrojet avec la participation de tous les joueurs, à l’exception de l’arrière Ayman Ben Mohamed, qui se ressent d’une blessure musculaire qui le privera du dernier match de la phase de poule, et du milieu de terrain Ghailane Chaalali, suspend après avoir recueilli deux avertissements.

“Le match de mardi contre la Mauritanie sera décisif pour assurer notre qualification pour les huitièmes de finale”, a souligné le défenseur Yassine Mariah lors d’un point de presse avant le début de la séance d’entraînement.

“Nous n’aurons pas le choix après deux matches nuls contre l’Angola et le Mali, que la victoire. Nous veillerons à ce que le match de mardi marque le véritable départ de l’équipe tunisienne dans cette importante échéance continentale”, a-t-il affirmé.

Il a tenu à relever que l’édition actuelle de la Coupe d’Afrique des Nations a montré qu’il “n’y avait pas d’équipe facile”. “Nous allons donc faire preuve de grande application face au onze mauritanien pour décrocher 3 points et nous chercherons à améliorer davantage notre jeu collectif et individuel en corrigeant les erreurs et en peaufinant les points positifs techniquement et tactiquement”, a-t-il ajouté.

“Malgré le résultat nul face au Mali, nous avons confirmé notre net regain de forme. C’est un signe très positif dans de telles compétitions et nous nous efforcerons d’atteindre la vitesse maximale au file des rencontres”, a-t-il ajouté.

La Tunisie poursuivra ses entrainements avec une deuxième séance à huis clos dimanche avant d’achever sa préparation lundi.