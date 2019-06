Ines Boubakri offre à la Tunisie sa troisième médaille d’or

L’escrimeuse Tunisienne Ines Boubakri a été sacrée mercredi à Bamako, championne d’Afrique du fleurêt féminin, après sa victoire sur l’Egyptienne Noha Hany, lors de la troisième journée des championnats d’Afrique d’escrime qui se déroulent dans la capitale malienne jusqu’à vendredi.

Boubakri a atteint la finale en éliminant en quarts, l’algérienne Anissa Khalfaoui (15-2) et l’égyptienne Yara El Sharkawy (15-8) en demi-finale, avant de s’imposer en finale face à Noha Hany (15-4), offrant ainsi à la Tunisie sa troisième médaille d’or après celles décrochées par Sarra Besbes dans le ooncours de l’épée et par Amira Chaabane au sabre.

Le sabre masculin tunisien s’est également distingué avec une médaille d’argent remportée par Ferjani Fares et une bronze par Ahmed Ferjani.

Après trois journées, la Tunisie est en tête du classement général avec un total de 7 médailles (3 or, 1 argent 3 bronze) devant l’Egypte deuxième, avec 15 médailles (2 or, 5 argent 8 bronze) et le Maroc troisième, 1 or.