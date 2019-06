Tunisie : Le ministère de la santé recommande de veiller à la propreté de l’environnement

Le ministère de la santé a recommandé dans un communiqué publié mardi, la nécessité de veiller à la propreté et l’hygiène de l’environnement pour prévenir les piqures vénimeuses de scorpions et les morsures de serpents, notamment durant la saison estivale.

Selon ce communiqué, le ministère a appelé à la nécessité de se débarrasser des déchets ménagers et des débris de construction et à les déposer loin des groupements d’habitation, d’effectuer un désherbage autour des maisons et de boucher les fissures des murs et de les badigeonner pour éviter l’accès des scorpions aux habitats.

Le ministère a, en outre, appelé les citoyens à se débarrasser des bagages inutiles et à s’assurer de la propreté des meubles, incitant à la vérification des chaussures et des vêtements avant de les enfiler.

“En cas de piqure par un scorpion, le blessé doit être transporté au centre hospitalier le plus proche”, a indiqué le ministère de la santé, signalant la nécessite d’attraper le scorpion après l’avoir tué et de le remettre aux services de soins pour pouvoir identifier sa taille et sa couleur.

Selon le même communiqué, le ministère met en garde contre le recours aux méthodes traditionnelles pour soigner les piqures de scorpion qui peuvent être dangereuses pour la santé.