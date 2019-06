CAN 2019 : le Béninois Poté en tête du classement des buteurs

Le Béninois Mikael Poté a pris seul la tête du classement des buteurs de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN-2019), après son doublé, le premier du tournoi, mardi à Ismaïlia lors du match nul réussi face au Ghana (2-2).

Classement des buteurs:

2 buts: Poté (Bénin)

1 but: Bounedjah et Mahrez (Algérie), Andriamatsinoro et

Andrianantenaina (Madagascar), A. Ayew et J. Ayew (Ghana), Bahoken et

Banana (Cameroun), Baldé et Diatta (Sénégal), Diaby, Marega, Traoré et

Traore (Mali), Djalma (Angola), El Hacen (Mauritanie), Hassan (Egypte),

Ighalo (Nigeria), Kaba (Guinée), Kaddu (Ouganda), Kamano (Guinée), Kodjia

(Côte d’Ivoire), Msakni (Tunisie), Okwi (Ouganda).