Le magazine SAYARTI organise un débat sur la crise du financement dans le secteur automobile

Nos confrères du magazine SAYARTI, spécialisé dans l’automobile, organisent, le vendredi 21 juin à l’espace des Congrès Tunis Arena aux Berges du Lac, un forum thématique intitulé « Pour des instruments financiers mieux adaptés aux professionnels de l’automobile ».

Organisé en collaboration avec l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF), l’événement verra la participation de plusieurs hauts responsables du secteur des banques, des compagnies de leasing, assurances, mais aussi des concessionnaires automobiles à travers leur Chambre syndicale.

Le premier panel du débat aura pour thème « Les concessionnaires face à la crise des crédits pour les particuliers et les entreprises ».

Le second débattra des instruments financiers pour soutenir les industriels dans la conquête du marché africain.

L’organisation de ce forum intervient dans un contexte marqué par une crise des liquidités qui impacte lourdement le commerce automobile notamment. « Avec un TMM qui flirte avec les 8%, un taux de refinancement à 11,5% et un taux de crédit plafonné à 13,29%, les entreprises et les particuliers ont de plus en plus de mal à s’équiper », assure Hédi Hamdi, directeur du magazine SAYARTI et organisateur de l’événement.

Plusieurs experts interviendront au cours du forum afin de proposer des pistes qui permettraient de sortir de la situation qui prévaut.