Tunisie – ARP : Séances de compromis le 19 juin autour des candidatures pour l’Instance de la bonne gouvernance

Des séances de compromis sont prévues le 19 juin courant autour des candidatures pour l’instance de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, a indiqué lundi Salem Labyedh du groupe démocrate.

” Les curriculums vit?s des candidats ont été présentés aux groupes parlementaires “, a souligné Labyedh dans une déclaration aux médias à l’issue de la réunion des chefS de blocs parlementaires.

L’assemblée des représentants du peuple avait adopté en janvier 2018 le projet de loi relatif à l’Instance de la bonne gouvernance et publié le 14 mai dernier la liste définitive des candidats retenus pour intégrer l’Instance.

Selon l’article 35 de la loi organique portant création de l’Instance, le Conseil de l’instance regroupe neuf membres “neutres, indépendants et reconnus pour leur compétence et leur intégrité.

Ils sont recrutés pour un seul mandat de 6 ans”. Il s’agit d’un juge judiciaire, un juge administratif, un juge financier, un avocat, un expert comptable, un spécialiste en sciences sociales, un expert en fiscalité ou en contrôle administratif et financier, un expert en communication et un membre actif dans les organisations et associations de la société civile dans le domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption.